Reddingsstrook vormen is zelfs meer dan één jaar na verplichting nog geen vanzelfsprekendheid: “Het kan nochtans een kwestie van leven of dood zijn”

GentSinds 1 oktober 2020 is het vormen van een reddingsstrook verplicht op wegen met ten minste twee rijstroken vanaf het moment dat er filevorming optreedt. Intussen zijn we meer dan een jaar verder, maar bij de Gentse hulpdiensten klinkt het dat er nog veel werk aan de winkel is.

Brandweerzone Centrum deelde deze week een filmpje van een brandweerman die opgetogen was met een gevormde reddingsstrook, die het mogelijk maakte zonder problemen door een file te rijden op de E17 in Nazareth. “Zo zou het altijd moeten zijn, maar jammer genoeg is dat niet het geval”, vertelt Björn Bryon, woordvoerder bij Brandweerzone Centrum.

“We merken dat het steeds beter en beter gaat, maar dat er nog veel werk aan de winkel is. Het is duidelijk dat het nog niet ingebakken zit bij de weggebruikers”, aldus Bryon. “Vaak is het één bestuurder die het initiatief neemt wanneer er plotseling blauwe lichten of een sirene opgemerkt wordt, waarna de rest volgt.” Dat is echter niet de bedoeling. De reddingsstrook moet gevormd worden van zodra er filevorming optreedt op wegen met ten minste twee rijstroken. Voertuigen op de linkerrijstrook moeten in dat geval uiterst links gaan staan en al de rest zoveel mogelijk naar rechts, zonder in een andere rijstrook te gaan.

Boete?

Bart De Groote, ambulancier bij Life-Care in Gentbrugge, is dezelfde mening toegedaan. “We merken heel vaak dat de reddingsstrook ofwel niet ofwel te laat gevormd wordt. Dat zorgt enerzijds voor gevaarlijke situaties voor ons, maar anderzijds zijn dat ook kostbare minuten die we verliezen. Er moet meer ingezet worden op bewustwording, maar er zou ook harder opgetreden kunnen worden tegen bestuurders die zich niet houden aan het vormen van de reddingsstrook. In Duitsland krijg je bijvoorbeeld een boete van 320 euro.”

