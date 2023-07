Reddingsactie in Pepinster loopt fataal af: Gentse duikers kunnen na twee jaar nog steeds vervolgd worden

Atletiek Sem Serrano trekt met ambitie naar het EYOF: “Ik ga resoluut voor een medaille”

Van 25 tot 29 juli wordt in het Sloveense Maribor het European Youth Olympic Festival (EYOF) georganiseerd. Van de 15-koppige atletiekdelegatie is Sem Serrano één van de absolute speerpunten. De afstandsloper, aangesloten bij KAA Gent, liep begin dit seizoen een duizelingwekkende chrono van 8’14”27 op de 3000m en heeft daarmee de zesde snelste Europese chrono bij de U18 achter zijn naam staan. De talentrijke Gentenaar reist dus me de nodige ambitie af naar Slovenië. “Ik ga er resoluut voor een medaille”, klinkt het.