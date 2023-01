“Red lijn 18": al bijna 1.000 handtekeningen om plannen met buslijn in Drongen te herbekijken

De zone 30, een opstapeling van wegenwerken én een toegenomen verkeersdruk. De Lijn haalt tal van redenen aan waarom buslijn 18 een deel van haar haltes niet meer aandoet . In Luchterenkerkweg, Rodehoedestraat, Kerkhof en Beekstraat is geen bus meer te bespeuren. Aan de Luchterenstraat en Boskeetstraat is er minder bediening.

Ongehoord, aldus buurtbewoner Hilde Ureel: “Vijfenvijftig jaar geleden kwamen we hier wonen in het landelijke Drongen. Toen was er niks van openbaar vervoer. Een halve eeuw later zijn we weer zover. Kleinkinderen bezoeken of deelnemen aan een activiteit in het centrum van Gent? Het gaat niet meer.”