RECONSTRUCTIE. Begraven voor de deur van zijn moordenaar: de verdwijning van piloot Jean Hyde (71) raakte opgelost toen niemand het nog verwachtte

Gent/Merkem/AssebroekBijna acht jaar lang lag de vermiste Gentenaar Jean Hyde (71) - ‘de man in de lange regenjas’ - begraven in de tuin van zijn moordenaar Christian Fobe (59) in Merkem. Hyde liet in 2004 het leven nadat hij zijn uitgeleende geld kwam opeisen van de notoire Poolse oplichter. 16 dagen lang was het de perfecte moord, want toen legde Fobe nog iemand om aan wie hij geld moest. En toch zou het nog tot 2012 duren vooraleer de moord op de zonderlinge Jean Hyde zou worden uitgeklaard. “We hadden met onze voeten op zijn graf gestaan.”