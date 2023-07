RECONSTRUCTIE. 10 jaar geleden werd Aurore (29) vermoord na nachtje uit op Gentse Feesten: “Waarom zij? Dat blijft een vraagteken”

Tien jaar geleden liet de geëngageerde lerares geschiedenis Aurore Ruyffelaere (29) het leven nadat ze na een nachtje Gentse Feesten haar auto kwam oppikken op een P+R parking in Sint-Denijs-Westrem. Roofmoord, zo bleek later. De politie kwam de dader al snel op het spoor, maar wat zijn echte beweegredenen waren voor de moord, werd nooit helemaal duidelijk. Aurore is echter nog lang niet vergeten, daarvan getuige het fonds dat is opgericht in haar naam.