Rechter niet mals voor wegpiraat (23): “In de volksmond noemen we een chauffeur zoals u een regelrechte zot”

Gent/KruibekeB.D. (23), een jongeman uit Kruibeke, moet zichzelf op 20 december 2020 in een of andere actiefilm gewaand hebben. De Kruibekenaar scheurde onder invloed over de E17 met twee minderjarige passagiers. Er moest een politiehelikopter aan te pas komen om zijn dollemansrit te stoppen.

De politie rook onraad toen ze het voertuig van B.D. zagen op de E17 in de buurt van Gent. De nummerplaat van het voertuig was namelijk vervallen. Toen ze teken deden aan de bestuurder dat hij moest stoppen, trachtte B.D. aan de wegpolitie te ontkomen. Hij haalde hierbij alles de kast. Zo probeerde hij de politie van de baan te rijden, doofde hij zijn lichten en botste tegen een ander voertuig. Op een bepaald moment nam hij zelfs één van zijn minderjarige passagiers op de schoot terwijl hij meer dan 150 km/uur reed. Als één van de politievoertuigen van de wegpolitie naast hem kwam rijden, probeerde hij dat voertuig te rammen. Na een tijdje verliet de dolgedraaide chauffeur de E17 en crashte hij uiteindelijk tegen een stapel kartonnen dozen. De man en zijn minderjarige passagier vluchtten te voet verder. Pas toen de politie een helikopter inzette, kon het trio gevat worden. In het politierapport staat dat de minderjarige passagiers doodsangsten hebben uitgestaan.

Crystal meth

De rechter was ontzet over zoveel agressiviteit. “Er hadden doden kunnen vallen. Weet u hoe we in de volksmond iemand zoals u op de baan noemen? ‘Een zot!’ U mag wat mij betreft nooit meer een voertuig besturen. Wat ging er toch in u allemaal om, meneer? Deed u dat om stoer te doen tegenover uw minderjarige passagiers?”

De beklaagde verklaarde dat hij toen in een moeilijke fase in zijn leven zat. Hij gebruikte crystal meth (een uiterst verslavende vorm van amfetamines, red.) en ging om met de verkeerde mensen. “Ik ben nu weer tot inkeer gekomen, mevrouw de rechter. Op het moment van de feiten hadden mijn passagiers en ik lachgas gebruikt. Dat is de reden waarom ik zo gevaarlijk reed”, verklaarde de man die beschaamd naar de grond keek. Hij wordt in de correctionele rechtbank vervolgd voor o.a. valsheid in geschriften. De andere aanklachten in verband met de verkeersovertredingen worden behandeld in de politierechtbank. Het ziet er echter niet naar uit dat de man nog snel een voertuig zal besturen. Hij zit nu al vijf maanden in voorhechtenis voor druggerelateerde feiten en voor de bovenstaande feiten riskeert hij ook een gevangenisstraf. De uitspraak volgt op 25 februari.

LEES OOK:

BEKIJK OOK: Wat is lachgas en hoe gevaarlijk is het?