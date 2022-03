Rechter deelt effectieve gevangenisstraffen uit aan hardleerse dieven

GENT Michiel (29) zet record voor virtueel de Everest opfietsen

8.962 hoogtemeters oftewel de Mount Everest van het fietsen: dat is waar Deinzenaar Michiel Minnaert (29) dit weekend een wereldrecord in neerzette. Virtueel de Everest opfietsen is een hele subdiscipline. “Loodzwaar, maar niet het zwaarste dat ik al gedaan heb”.

22 maart