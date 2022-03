Rechter deelt effectieve gevangenisstraffen uit aan drieste inbrekers: “Duidelijk sprake van georganiseerde misdaad”

Ze braken op 2 juli 2019 ’s nachts in bij het aanpalend café Bentos, om vanuit de kelder een gat te maken en zo binnen te dringen in de juwelierszaak zonder het alarmsysteem in werking te stellen. Nadat de juwelier wakker werd en de politie verwittigde, kwam het tot een gewelddadige aanvaring tussen de criminelen en de lokale politie. Volgens het onderzoek zou het gaan om een goed georganiseerde bende. Twee verdachten werden door Roemenië en Duitsland al uitgeleverd aan ons land. De andere vier verdachten gaven verstek tijdens het proces.