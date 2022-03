Rechtenstudenten voeren toneel op over bloedstollende Assisenzaak

SINT-AMANDSBERG Bouw basis­school Gentbrugge gaat van start: “De buurt kan komen fuiven in de kelder”

De werken aan de nieuwbouw voor Basisschool Henri D’Haese in Gentbrugge zijn begonnen. Er komen onder meer zes klaslokalen, een refter en een polyvalente zaal. De ondergrondse zaal is er ook voor de buurtbewoners en zal via een glazen vide vanop straat zichtbaar zijn.

29 maart