Rechtbankvoorzitter trekt zich niet terug na wrakingsverzoek Jeff Hoeyberghs

De raadkamer besliste dat Hoeyberghs zich voor de strafrechter moest verantwoorden, en de zaak moest dinsdag ingeleid voor de Gentse correctionele rechtbank. Jeff Hoeyberghs diende via procedurepleiter Hans Rieder echter vlak voor de start van de zitting een verzoekschrift tot wraking in tegen voorzitter Jan Van den Berghe. “Het ging om een inleidende zitting, maar de rechter wou de zaak direct laten pleiten en hij wou nog dezelfde dag vonnis vellen. Het is een zot. De rechter is een psychopaat van de eerste orde. Het hele proces is te verklaren vanuit de linkse beerput van Gent”, stelde Hoeyberghs. De rechtbankvoorzitter had twee dagen de tijd om te beslissen of hij zich terugtrekt, maar hij besloot dat niet te doen. Daardoor moet het Gentse hof van beroep oordelen binnen acht dagen beslissen of Van den Berghe vervangen moet worden