Rapport brengt problemen seksuele intimidatie in Gent in kaart: “In 86 % van de gevallen grijpen omstanders niet in”

GentVia het online platform ‘Safer Cities’ heeft Plan International België maandenlang getuigenissen verzameld van seksuele intimidatie in Gent. Die cijfers zijn nu in een rapport gegoten waarmee een groep jongeren richting het stadsbestuur stapte. “Waarom komt er geen container in de Overpoort waar je terecht kan met jouw verhaal?”, vraagt één van de jongeren zich af.

Een schrijnende getuigenis in deze krant heeft het probleem onlangs nog op scherp gezet. Na een avondje uit werd een jonge vrouw brutaal verkracht in het Coyendanspark. Ze deed haar moeilijke verhaal en niet veel later kwamen honderden mensen op straat om te protesteren tegen seksueel geweld. “Wij willen ons veilig voelen”, klonk het begin november nog.

“Die boodschap is aangekomen", zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) zaterdag. De Stad Gent werkte al langer aan een project met Plan International België. De organisatie verzamelde in totaal meer dan duizend getuigenissen van Gentenaars over seksuele intimidatie. Die zijn nu samengevat in een rapport.

Het Gentse stadsbestuur heeft zaterdag het rapport in ontvangst genomen van de ambassadeurs van Safer Cities.

De Gentse Ayame (15) is één van de gezichten van Safer Cities. Zij pleit onder meer voor een 'safe space' in de Overpoort.

Omstandertrainingen

Wat opvalt is dat in 86 % van de gevallen slachtoffers geen hulp van omstanders krijgen. Een groot probleem, vindt ook bevoegd schepen Astrid De Bruycker (Vooruit). “Uiteraard moeten daders in de eerste plaats stoppen met feiten te plegen, maar we moeten als maatschappij ook durven in te grijpen.”

Elke Gentenaar kan zich sinds kort gratis inschrijven voor een omstandertraining. De Bruycker hoopt dat iedereen daar massaal op intekent. “We leren eenvoudige trucjes aan. Durf je bijvoorbeeld niet in te gaan tegen de dader, doe dan alsof je het slachtoffer kent. Zo ontmijn je de situatie.”

Overpoort

Plan International België wil het rapport nu breed bekend maken. Daarom duidde de organisatie vijf Champions of Change aan. Deze jongeren reiken ideeën aan richting de Gentse politiek. “Waarom komt geen container in de Overpoort waar je terecht kan met jouw verhaal?”, vraagt Ayame (15) zich af. “Wij jongeren willen veilig kunnen uitgaan.”

Volgens Ayame is de stap richting de politie niet altijd eenvoudig. Een veilige plaats waar bijvoorbeeld enkele vrijwilligers de wacht houden, zou laagdrempeliger zijn. “Interessante piste", reageert burgemeester De Clercq. “We werken op dit moment aan de nieuwe plannen voor de Overpoort.”

De feeststraat moet er sowieso helemaal anders gaan uitzien. Terrassen, meer groen en amper verkeer moeten de Overpoort een nieuw elan geven. “Of een ‘safe space’ ook tot de opties behoort, laat ik onderzoeken”, besluit De Clercq. “Zulke aanbevelingen geven ons extra munitie om verwerpelijke gedrag eindelijk te laten uitdoven in onze stad.”

