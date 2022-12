Raphaël maakt vleesvervanger in bijberoep, “beste frituur van Gent” is alvast klant

Voor wie niet thuis is in het vegi-jargon: seitan is een vleesvervanger op basis van tarwe-eiwit. In Japan wordt het al honderden jaren op traditionele wijze bereid. “Seitan maak je op basis van gluten”, legt Vercruyssen uit. “Je start met tarwebloem, die zeef je uit en mix je met water. Na een keer of vier wassen, blijven enkel nog de gluten over. Die binden zich aan elkaar tot een bol. Zelf start ik met pure gluten, omdat het wasproces veel water kost en niet efficiënt is voor een kleine zelfstandige. Ik voeg ook kikkererwtenmeel toe om de textuur te verbeteren en gebruik specerijen om de smaak op punt te stellen.”