Rani (43) opent bruschetta bar in centrum Gent: “Mijn dochter heeft me de nodige duw gegeven om de sprong te wagen”

GentGent heeft enkele hele goede Italiaanse restaurants waar je bruschetta’s kan eten, maar geen enkele plek focust enkel daarop. Rani T’Kindt (43) is de eerste die het doet. In Mrs June - vernoemd naar haar dochter - serveert ze verschillende soorten bruschetta. Van een broodje met mango en mozzarella tot toast met paté, confituur en peperkoek.

Wat is er beter dan de geur van geroosterd brood? Bij Mrs June is dat het eerste wat opvalt wanneer je er binnenwandelt. Het is niet te missen: zoek naar de knalgele gevel met de kanten gordijntjes erachter of volg de stem van Edith Piaf. Binnen staan hoge, ronde tafels met barkrukken aan. In de hoek blinkt een oude piano. “Je moet het gevoel krijgen dat je in een oud Frans of Italiaans café terecht bent gekomen”, glundert Rani die de bar runt.

De Gentse won twintig jaar geleden Peking Express, ging erna aan de slag als journaliste, schreef al enkele boeken, en werkte de afgelopen jaren als copywriter, maar ze droomde al langer van een restaurant. “Ik heb altijd al een passie gehad voor eten. Bij mij thuis staat Njam altijd op de achtergrond, ik val daar zelf mee in slaap. Maar het is mijn dochter June die me de nodige duw heeft gegeven om de sprong te wagen. Het is ook door haar dat ik op het idee kwam om te focussen op bruschetta. Ze is dol op belegen brood.” Rani ging in zee met Siska Andaka en Philippe Schaillee van het Indonesisch restaurant Gado-Gado om haar droom waar te maken. Zij zijn de eigenaars, Rani runt de bar.

Volledig scherm De Mrs June © Jill Dhondt

Bruschetta’s in alle kleuren

Op de kaart van Mrs June vind je zeven soorten bruschetta – na de Gentse Feesten zal dat meer zijn. Zo is er de Mrs June met mango en buffelmozzarella, de Mrs June Mother met blauwe kaas, peer en rucola, de Monsieur Armand met paté, confituur en peperkoek, de Mademoiselle Mila met tomaat, rode ui en Italiaans beleg, de Madame Marie met zalm, lavendel en komkommer, de Mister Tom met mascarpone, bessen en een kletskop, en de Lady Gaga met chocolade, appelsien en krokante banaan. “Alle namen hebben een link met mijn dochter. Zo is Tom haar peter, Armand mijn vader.”

Per bruschetta betaal je tussen de 4 en de 5 euro. Met twee tot drie bruschetta’s heb je meer dan genoeg gegeten, dus je scheurt er je broek niet aan. De levensgenieters kunnen ook een glaasje wijn, bubbels, gin tonic of limonade bestellen voor tijdens, voor of na het eten. Ter plekke genieten is aangeraden maar afhalen is ook mogelijk.

Mrs June, Donkersteeg 25, 9000 Gent. Open van donderdag tot en met maandag van 11 tot 19 uur.

Volledig scherm De Monsieur Amand. © Mrs June

