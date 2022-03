Raïs en Tim ruilen romantische trip naar Azië voor maand hulp bieden in Polen. “Genieten terwijl er vlakbij oorlog is? Dat willen we niet”

Raïs is op haar jonge leeftijd al een vaak bekroonde fotografe. Zij en haar vriend Tim hadden een maand vakantie gepland, gezellig met hun twee. “We zouden naar Azië trekken, vooral om er te gaan duiken", vertelt Raïs. “Maar toen kwam het nieuws van de oorlog in Oekraïne. Dat raakte ons best wel. We hebben vrienden daar, die deelnemen aan een uitwisselingsproject met de universiteit. Dat wij dan een maand zouden genieten in de zon, terwijl er vlakbij een oorlog woedt, dat wilden we niet. Wij willen helpen, en liefst zo concreet mogelijk.”