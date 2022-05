Radio Modern zet Vrijdagmarkt in vuur en vlam. “Eindelijk weer dansen”

Met optredens van onder meer Black Elvis, dansles van Leni Denorme, en golden oldies gedraaid door Ben Moulding en anderen zat de sfeer er goed in op de Vrijdagmarkt. Voor het podium waar op het middaguur nog politieke speeches werden gehouden, vulde de dansvloer zich al snel met enthousiastelingen die gewoon wilden feesten. Het overwegend rode publiek werd al snel gemengd met mensen uit het dansmilieu, die duidelijk weg konden met rock-‘n-roll, lindyhop en andere stijlen. Sommigen waren zelfs uitgedost zoals dat hoorde halfweg de jaren ‘90. Wie daar niet zelf voor had gezorgd, kon terecht in een ‘beauty boudoir’ in een van de tenten op de Vrijdagmarkt, om meteen de juiste plooi in het haar te krijgen, en de bijhorende poeder rond de neus. De voorspelde bewolking viel best mee, regen was er niet te bespeuren, en wie danst, heeft het niet koud. En dus kon het feest gezellig doorgaan, dat mocht zelfs tot 23 uur vanavond. Na twee jaar niks doen, was zo'n openlucht dansfeest duidelijk meer dan welkom.