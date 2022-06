Raamdichter van Gent lanceert eigen gedichtenbundel: “Een bundeltje liefde voor thuis”

GentStefan Zajc (47) liet vorige zomer honderden gedichten achter op ramen en deuren in verschillende wijken in Gent. Een selectie daarvan kan je nu thuis op je gemakje lezen, dankzij een gedichtenbundel die de Gentenaar zopas lanceerde.

Toen was jij er

Liet mij verdwalen

Blij verloren

in jouw verhalen

Dit is slechts één van de vele gedichten die Stefan vorige zomer achterliet op honderden ramen en deuren in Gent. Met stiften die je vlot kan afwassen, maar maanden later staan veel schrijfsels er nog. “Ik ben ooit begonnen met ramen van treinen, bussen en trams te beschrijven”, vertelt Stefan. “Toen ik merkte dat de gedichten bleven staan, ben ik ook op ramen van huizen beginnen stiften. Alleen, anoniem en ’s nachts, zodat de bewoners wakker werden met een verrassing.”

In totaal liet Stefan, met hulp van vrienden en zijn zoontje Saul, gedichten achter op meer dan tweeduizend ramen in veertien Gentse wijken. De afgelopen maanden maakte hij een selectie daarvan voor een gedichtenbundel, of ‘een bundeltje liefde’ zoals Stefan ze noemt. Een naam heeft de bundel niet, onderaan staat er enkel #SZ, zoals bij de raamgedichten. “De bundel is er gekomen op vraag van de raameigenaren”, zegt Stefan. “Zij lieten me ook hun favorieten weten en hup de bundel was een feit.”

Wie toch nog een glazen gedicht wil van Stefan, kan hem een bericht sturen via zijn website. De raamgedichten kunnen ook cadeau worden gedaan. Stefan draagt ook gedichten voor in je salon, straat of tuin. Leuk voor een verjaardag, een avond met vrienden of zomaar.

De bundel is te ontlenen in de Krook, en te koop voor 10 euro via de website van Stefan.

