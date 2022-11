Raakt de Gentse jeugdinfrastructuur asbestvrij tegen 2034?

Asbest kan levensgevaarlijk zijn, maar zit nog in veel oudere gebouwen. In Gent zijn nog enkele gebouwen voor jeugdwerk waar asbest in zit, weliswaar in de minst gevaarlijke categorie. Gemeenteraadslid Ronny Rysermans (N-VA) volgt het asbestdossier al even op en polste in de commissie opnieuw naar de stand van zaken in de acht overblijvende gebouwen.

“In het Jeugdhuis Oude Bareel aan de Antwerpsesteenweg is er een asbestmastiek in buitenschrijnwerk en één schouw met asbest. De asbest is daar gebonden en nog niet verwijderd”, gaf ze en update. ‘Gebonden’ asbest is ook het type asbest dat, zolang die niet beschadigd raakt, ongevaarlijk is. Ook in de Blazoenstraat, huis van de Spelotheek Speelvogel en vzw Jong, zit nog één schouw, al werden daar ook al asbesttegels op de muur en onderdakplaten verwijderd. Bij Jeugdwerking ‘De Vijvers’ zijn de werken afgerond en bij ‘het Kerksken’ zit enkel asbestmatiek in het buitenschrijnwerk.

In de Driesstraat, ook een thuis voor vzw Jong en Spelotheek Toverboom is enkel nog asbestmatiek gevonden in het buitenschrijnwerk, de losse stukken op de site zijn verdwenen. De steunpilaren bevatten wel asbest, maar die zijn veilig ingekapseld. “In de Nachtegaalstraat bij VKSJ Sint-Lieven is geen asbest in de buitenschil vastgesteld, maar wel bij een viertal opbouwkasten. Die worden verwijderd. Bij Chiro Totem in Sint-Kruis-Winkel moeten zowel het pleisterwerk, de venstertabletten als de tussendeurdorpels nog asbestvrij gemaakt worden”, vatte El-Bazioui samen. “Tenslotte is in de Gijzelstraat bij scouts De Woudloper een nieuwe inventaris in opmaak”.

De buitenkant van deze gebouwen asbestvrij maken, zal volgens El-Bazioui wel degelijk lukken tegen 2034. “Omdat er soms bij zulke verbouwingswerken ook meteen binnen gerenoveerd wordt, nemen we dan ook vaak al de binnenschil mee, dat is een goede stap richting de deadline van 2040", rondde ze af.

