Raadslid breekt twee armen na val met fiets bij Sint-Jacobs: “Waarom ligt daar nog een strook gevaarlijke kasseien?”

Gent‘Valentijn werd valenpijn’. Vooruit-gemeenteraadslid Sven Taeldeman probeert ermee te lachen, maar grappig is het allerminst. Hij is vier weken werkonbekwaam na een stevige slippartij met zijn fiets, waarbij hij beide onderarmen brak.

“Ik reed ‘s avonds na een vergadering in het stadhuis naar huis, toen enkele jongeren aan de bushalte bij Sint-Jacobs totaal onverwacht de baan op sprongen. Ze waren aan het spelen en elkaar aan het jennen, maar ik moest vol in de remmen. Mijn fiets is daarbij weggegleden op de vochtige en dus gladde kasseien, waar ook nog eens ‘bus’ op geschilderd is. Ik ben weggekatapulteerd over mijn stuur, en op mijn handen terechtgekomen. Resultaat: twee gebroken onderarmen.”

Dikke pech, beseft Taeldeman, maar hij is ook behoorlijk boos. “De Belfortstraat is heraangelegd in beton, een deel van de Vlasmarkt ook, maar die strook van 50 meter aan de bushalte ligt nog steeds in kasseien, die dan ook nog eens schots en scheef liggen. Waarom is dat zo? Waarom wordt daar - desnoods tijdelijk - geen beton gegoten tot de definitieve heraanleg van die omgeving? Er zijn zoveel kleine ingrepen die het voor fietsers meteen een pàk veiliger kunnen maken, zoals het weghalen van gevaarlijke drempels en onnodige paaltjes, en dus ook gevaarlijke kasseien.”

Volledig scherm Sven Taeledeman brak beide onderarmen nadat hij met zijn fiets uitgleed op de kasseien bij Sint-Jacobs © RV

Verschoven

Mobiliteits- en openbare werkenschepen Filip Watteeuw (Groen) drukt zijn medeleven uit voor collega Taeldeman, en laat zijn diensten de plaats des onheils nog eens bekijken. “Iedereen weet dat de kasseien daar slecht liggen, maar - zeker bij droog weer - is het daar in principe niet onveilig. Zomaar een strook asfalt over de Vlasmarkt gieten kan en mag niet, en de integrale heraanleg van de omgeving Sint-Jacobs - Vlasmarkt ligt wel op de tekentafel, maar is verschoven naar de volgende legislatuur. We kunnen uiteraard ook niet alles tegelijk aanpakken, en er zijn de voorbije jaren grote pijnpunten weggewerkt, zoals bijvoorbeeld de Bagattenstraat en de Hakkeneistraat. Maar de diensten zullen dus bekijken of aan de bushalte op de Vlasmarkt een ingreep noodzakelijk is.”

Het is niet de eerste keer dat Taeldeman onzacht in aanraking komt met het wegdek vanop zijn fiets. In 2016 liep hij al eens een spierscheur en een ontwrichte schouder op na een val met zijn fiets.

