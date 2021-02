Raadkamer beraadt zich over doorverwijzing Jeff Hoeyberghs (60) naar correctionele rechtbank: “Die uitspraken over vrouwen? Louter humor”

GentPlastisch chirurg Jeff Hoeyberghs moet zich mogelijk voor de correctionele rechtbank van Gent verantwoorden voor seksisme en aanzetten tot haat en discriminatie. Daar beraadt de raadkamer zich op dit moment over. Hoeyberghs kwam in opspraak, nadat hij bij een Gentse studentenvereniging een lezing vol vrouwonvriendelijke uitspraken had gegeven. “Ik ben nochtans ‘de vrouw’ dankbaar. Zonder hen was ik niets", stelt de plastisch chirurg.