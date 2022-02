Raad van State verwerpt reglement voor oldtimers in lage-emissiezone: verschil in leeftijd té lukraak gekozen

GentEen arrest van de Raad van State zet een deel van het LEZ-reglement in Gent op losse schroeven. De wetgeving deelt oldtimers op in twee categorieën: de groep tussen de 30 en 40 jaar oud en de groep ouder dan 40. Dat onderscheid is niet wettelijk, oordeelt de Raad van State nu.

Opschudding in oldtimerland: een arrest van de Raad van State zet de wetgeving rond lage-emissiezones op z’n kop. Concreet geldt in Gent een uitzondering voor wagens ouder dan 40. Voor 345 euro kunnen bestuurders een toelating kopen om een jaar lang in de LEZ rond te tuffen. Maar die regel wijkt te sterk af van de wetgeving voor jongere wagens, klinkt het nu. Voor oldtimers tussen de 30 en 40 jaar oud kan je immers géén jaarvergunning kopen. Die kunnen tot slechts 8 keer per jaar met een dagpas binnen.

Dat onderscheid valt niet “objectief, pertinent en redelijk te verantwoorden”, stelt de Raad van State. Concreet moet er dus een nieuwe regeling komen voor jonge oldtimers. Hoe die er in de praktijk zal uitzien, is ook voor bevoegd schepen Tine Heyse (Groen) nog koffiedik kijken. “Onze juridische dienst neemt het arrest nu onder de loep”, zegt ze.

Voor de LEZ-reglementering bestaat een Vlaams kader. De regels in Gent, ook die rond oldtimers, zijn daar van afgeleid. “De vraag is nu dus wat de gevolgen zijn voor dat kader”, zegt Heyse. Verder benadrukt ze dat het overgrote deel van het LEZ-reglement onaangetast blijft. “Dit gaat enkel over oldtimers. De regels voor alle andere wagens staan niet ter discussie.”

Algemene uitzondering?

In oldtimerkringen wordt intussen gematigd positief gereageerd op het arrest. “Dat de grens op 40 jaar ligt is inderdaad volstrekt arbitrair”, zegt Jens Anno van belangenorganisatie Red de Oldtimer. “Op Europees niveau is er overeengekomen dat een wagen vanaf 30 jaar oud als een oldtimer kan gezien worden. Dat Vlaanderen hiervan afwijkt is dan ook absurd. We hebben dit probleem al voorgelegd aan alle politieke partijen.”

Red de Oldtimer hoopt daarentegen dat het arrest de zaken niet vertraagd. Anno: “In het Vlaamse regeerakkoord was al beslist dat er een uitzondering zou komen voor oldtimers in de LEZ. Tegen september 2021 ging de regering bepalen hoe die uitzondering er moest uitzien. Maar intussen zijn we februari 2022 en is er nog steeds niets beslist. Al zijn we dicht bij een doorbraak.”

Dat het dossier nu op de lange baan komt, is volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) niet waar. Dinsdag gaf ze in het Vlaams Parlement aan “toegevingen” te willen doen. Het arrest zorgt volgens haar net voor “bijkomende urgentie”. “We gaan het arrest bestuderen en vervolgens in overleg met de steden dit proces verder versnellen”, zei ze dinsdag. Het moet met andere woorden snel duidelijk worden wat de gevolgen zullen zijn voor oldtimerliefhebber in Gent.

