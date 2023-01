Raad van State fluit Stad Gent terug, koten afzonderlijk verkopen mag opnieuw: “Dit zal de prijzen verder omhoog stuwen”

GentProjectontwikkelaars mogen koten in Gent opnieuw afzonderlijk verkopen. De Stad legde die praktijk in 2020 aan banden, maar wordt nu teruggefloten door de Raad van State. De gevolgen? Duurdere studentenkamers én een slechter beheer. “Zetten we dit niet recht, dan ontstaan er binnen 20 à 30 jaar stadskankers", erkent schepen Filip Watteeuw (Groen).