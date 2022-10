PVDA vraagt snelle inzage in e-mails Masala: “Als WoninGent op de hoogte was, kunnen we zonder gegevens geen debat voeren”

GENTMaandagavond valt op de gemeenteraad het doek over het subsidiedossier van Masala vzw, dat illegaal leegstaande woningen van WoninGent doorverhuurde aan vluchtelingen. PVDA wil een debat over de invloed van WoninGent, maar krijgt naar eigen zeggen de documenten niet op tijd in handen. “Het duurt twee minuten om die mails op te vragen, moet ik het zelf komen doen?”

Even terugspoelen: Masala, een vzw die zich bezighield met jongerenactiviteiten, vooral in de Brugse Poort, werd begin juni betrapt op het illegaal doorverhuren van lokalen. Die waren in handen van WoninGent maar konden niet meer als sociale woning verhuurd worden. Na onderzoek bleek voorzitter B.A. niet volledig zuiver op de graat en dus worden de toekomstige subsidies geschrapt. Dat dossier ligt maandag voor op de gemeenteraad.

Wat met WoninGent?

Gemeenteraadslid Tom De Meester (PVDA) volgt het dossier op voor de oppositiepartij en spotte in het onderzoeksdossier dat WoninGent op de hoogte zou geweest zijn van de activiteiten van Masala. “Uit het juridische rapport van de stad gent over de vzw masala blijkt dat op 1 mei een vzw is opgericht om expliciet huisvesting aan te bieden in de Nimfenstraat, “mede op aangeven van WoninGent”. Hoezo wist niemand dan van iets? Hoe kan het dat WoninGent dan uit de lucht viel?” Om dat debat te openen, heeft De Meester e-mails tussen de verschillende spelers opgevraagd. In principe zou hij die binnen de week moeten krijgen, maar omdat WoninGent technisch gesproken geen onderdeel van Stad Gent is, moet hij 20 tot 40 dagen wachten. De stad is wel meerderheidsaandeelhouder van WoninGent

“Die mails zijn nochtans belangrijk. De Stad Gent en WoninGent hebben altijd beweerd, zowel op de gemeenteraad van juni als van september, dat zij niets wisten van de plannen van Masala om leegstaande sociale woningen in de Nimfenstraat te verhuren”, klinkt het bij De Meester. “Toen ik vroeg naar de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de stad en de huisvestingsmaatschappij bij dat woonproject zweeg iedereen als vermoord. Eind juni viel Marc Heugebaert, de voorzitter van WoninGent naar eigen zeggen geschokt uit de lucht.”

2 minuten werk

“Als blijkt dat WoninGent zelf heeft aangestuurd op de verhuur van leegstaande sociale woningen door de vzw Masala of de nieuw opgerichte mantel-vzw Dar El Art, dan hebben uiteraard niet alleen de betrokken vzw’s, maar ook WoninGent boter op het hoofd. En wist de stad daarvan of niet? Het is totaal ondemocratisch dat WoninGent weigert om de emailcorrespondentie tussen WoninGent en de betrokken vzw’s vrij te geven. Zo wordt het democratisch debat gesaboteerd. Wat heeft WoninGent te verbergen?” Ook over de lange looptijd van de aanvraag is De Meester verbolgen. “Het duurt welgeteld 2 minuten om die mails te sorteren, op te slaan en mij door te mailen. Ik wil dat zelf komen doen als het moet. Ik pik dit niet, en ik dien daarover een motie in op de gemeenteraad maandag om WoninGent, waar wij als stad verdorie hoofdaandeelhouder van zijn - het is met het geld van de Gentenaars dat zij werken! - te verplichten om het emailverkeer over deze affaire onmiddellijk vrij te geven.”

