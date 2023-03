PVDA trekt met Robin Tonniau (37) naar de federale verkiezingen. “Van fabrieksarbeider tot parlementslid, omdat de stem van het volk gehoord moet worden”

Besparin­gen bij UGent zet tot 300 jobs op de tocht: “Er zijn alternatie­ven, schaf die eersteklas­se­vluch­ten naar Korea bijvoor­beeld af”

De UGent moet 22 miljoen euro besparen. In een gelekte nota bleek al eerder dat enkele afdelingen worden geschrapt en er wordt ook onder andere in het reclamebudget gesneden. Maar er staan zo’n 300 banen op de helling, vakbonden ACOD en ACV zijn ziedend. “Er zijn alternatieven, maar zelfs als we een akkoord sluiten, blijkt Van de Walle een onbetrouwbare partner.”