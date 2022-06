PVDA Gent en buurtbewoners dragen wensen voor Arsenaalsite over aan stadhuis: “We willen groen, geen blokken”

De voormalige werkplaats van de NMBS werd eind vorig jaar verkocht aan drie West-Vlaamse firma’s: Group Monument, Quva en Danneels. Hoeveel ze daar precies voor neertelden is nog altijd niet geweten, maar het was meer dan 60 miljoen euro. Wat er precies met de site gaat gebruiken, bleef onduidelijk.

Intussen gingen leden PVDA Gent rond in de wijk, om naar de noden en bezorgdheden van de wijkbewoners te luisteren. Op basis daarvan maakten ze een nota op, die ze woensdag gingen afgeven aan het stadhuis, samen met enkele buren. “Tot nu toe luisterde het stadsbestuur amper naar de bezorgdheden van de buurt”, zei trekker Magda Baeck. “Wij hebben het moeilijke werk gedaan, we hebben de ideeën van de buurt in enkele pagina’s samengevat. Nu is het de beurt aan het stadsbestuur.”

Geen Kompass

De nota bevat 15 voorstellen voor de permanente uitbouw van de Arsenaalsite, en 11 voor de tijdelijke invulling. Zo willen de buren dat er betaalbare, klimaatvriendelijke woningen komen. “Van maximum vier verdiepingen hoog”, klinkt het. “Wat willen we niet? Blokken die ons zicht verstoren. We willen groen, een plek waar kinderen kunnen spelen. Voorlopig is er enkel Campo Santo in de wijk. Er is weinig parkeergelegenheid, dus een ondergrondse parking op de site zou fantastisch zijn.”

In de nota staat ook dat veel buurtbewoners wiens tuin aan de site grenst, graag een stukje van het terrein willen kopen, zodat ze hun tuin kunnen uitbreiden. Er is ook vraag naar buurtwinkels. “37 jaar geleden waren hier nog veel buurtwinkels en cafés. Nu is er maar één café, één bakker en één slager meer.” Nog een opvallend voorstel: om de loodsen waar de treinen werden onderhouden, om te vormen tot een autokeuring. Kompass Klub is niet welkom, ook al is het maar voor even.

