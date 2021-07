“Pure extase”: honderden mensen dansen, kussen en schuren tussen de hallen van Flanders Expo op testevent in Gent

Gent Eindelijk thuispu­bliek op eerste Europese match Buffalo’s en een 10 op 10 voor sfeer en gezellig­heid: “Gent leeft weer”

22 juli AA Gent speelde donderdagavond tegen het Noorse Valerenga Football zijn eerste match in de gloednieuwe Conference League. En meteen was het ook de eerste thuismatch van de Gentenaars met publiek sinds maart 2020. Naar schatting 4.000 supporters waren er vanavond voor het eerst in anderhalf jaar weer bij. En of dat voor sfeer zorgde!