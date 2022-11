Provincie Oost-Vlaanderen krijgt erkenning voor goede work-lifebalans

Bij Provincie Oost-Vlaanderen werken vandaag ongeveer 1 200 werknemers op 22 locaties – provinciale scholen niet meegerekend. De evaluatie door die eigen werknemers is het meest bepalend in het jaarlijkse onderzoek door Great Place to Work Institute Belgium in samenwerking met de Vlerick Business School.

Het provinciebestuur zet volgens Vlerick bovendien sterk in op een gezonde balans tussen werk- en privéleven. Medewerkers tonen zich tevreden over de flexibele uurregeling, het soepele telewerkbeleid en de ruime verlof- en feestdagregeling. “We zijn trots op deze officiële erkenning van de Provincie Oost-Vlaanderen als aantrekkelijke werkgever. Dat we de eerste overheid zijn die dit certificaat behaalt, is natuurlijk extra mooi. Onze organisatie bestaat bovenal uit een duizendtal gedreven en ambitieuze werknemers die dagelijks een impact maken met hun werk. Als werkgever willen we er vooral voor blijven zorgen dat zij hun talenten duurzaam kunnen inzetten”, zegt Riet Gillis (Groen), die voor de provincie bevoegd is voor Personeel en Welzijn op het werk.