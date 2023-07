Provinciaal voetballer Tarik Arici (32) sterft bij verkeersongeval in Turkije: “We gaan je verdomd hard missen, kerel”

Over de omstandigheden van het dodelijke verkeersongeval in Turkije zijn nog geen details bekend. Binnen het provinciale voetbal wordt intussen wel verslagen gereageerd op het nieuws. “Het is verschrikkelijk”, klinkt het op de website van SKV Oostakker, waar het zoontje van Tarik vandaag bij de jeugd speelt. “We kennen Tarik voornamelijk als ex-speler van FC Destelbergen en SKV Oostakker. Hij speelde nu voor FC Dampoort. Tarik was een speler met enorme kwaliteiten. Hij speelde onder zijn niveau, maar hij wou met familie en vrienden op het veld staan. Dat typeerde hem. Een schitterende kerel met een gouden hart. We gaan je verdomd hard missen kerel. Veel sterkte aan familie en vrienden.”