Proteststickers op Wintercircus én kritiek op subsidies: opnames van WK Qatar in Gent onder vuur

Gent/Deinze Slachtof­fer ‘pedohunt’ overleden aan verwondin­gen: “Hij was helemaal geen pedofiel”

De 58-jarige man die in mei door zeven jongeren is afgetuigd in het Gentse Parkbos, is vrijdagavond overleden aan zijn verwondingen. Dat liet een vriendin van de man weten aan onze redactie en is door het parket bevestigd.

24 oktober