Protest tegen ‘voetbalcircus’ aan het Wintercircus

“We zijn er ons ervan bewust dat Stad Gent een dag organiseert rond de mensenrechten in het wintercircus, voor ons volstaat dit echter niet, dit is een doekje voor het bloeden. We zeggen dan ook samen tegen Fifa & ons stadsbestuur: put your money where your mouth is en kraam het WK-circus op”, klinkt het. Daarnaast eisen de betogers dat Stad Gent de samenwerking met Sporza stopzet. “Het kost 37.500 euro om dit project op poten te zetten, dat is ook het bedrag dat vzw De Sloep kwijtraakt door de besparingen”, klinkt het bij Jan van Extinction Rebellion. “Dat lijkt ons nochtans een socialere investering dan dit WK, waar mensenrechten geschonden worden”.