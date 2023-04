Protest tegen sloop historische Drongense ‘kunstenaarshoeve’ Villa Malpertuis

WEER. Vanochtend overwegend bewolkt weer in Gent

In Gent is de ochtend en de middag eerst bewolkt waar tijdelijk lichte regen uit kan vallen rond 12 uur met temperaturen tussen de 7 en 11 graden. De regen zal ongeveer 1 uur aanhouden. Later klaart het weer op met temperaturen rond de 11 graden. Er wordt een zwakke noordwestelijke wind verwacht die later op de dag matiger wordt.