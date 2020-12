Profvoetballer Thibaut Van Acker pleegt vluchtmisdrijf na aanrijding geparkeerd voertuig, getuige noteert nummerplaat

Gent Jongeren laten hun bankreke­ning gebruiken door oplichters en riskeren celstraf­fen tot tien maanden: “Eerst die oplichting en onlangs overleed mijn vrouw, niet bepaald een leuke periode”

24 december Tijdens het tweede luik van de themazittingen in de Gentse rechtbank rond zogenaamde ‘geldezels’ of ‘money mules’ werden donderdag gevangenisstraffen tot tien maanden gevorderd voor de beklaagden. Zij leenden hun bankrekening uit aan criminelen die via phishing illegaal geld verwerven. De meesten gaven aan niet op de hoogte geweest te zijn van de criminele feiten. “Ik dacht dat het een legale manier was om geld te verdienen”.