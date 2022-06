Proffen over de grootste blunders van studenten: “Toen hij zijn laptop draaide, stonden er allemaal grafkisten rondom hem”

GentHet is niet omdat het examens zijn, dat het allemaal serieus moet verlopen. Daarom vroegen we aan enkele docenten welke blunders van studenten hen het meeste zijn bijgebleven, na zoveel jaren examens afnemen. Welke opvallende antwoorden of uitschieters doen hen nog steeds gniffelen?

Als we de professoren mogen geloven, verlopen de meeste examens heel normaal, maar af en toe zit er toch een uitschieter bij. “Ik geef al zeven jaar les aan de Arteveldehogeschool”, vertelt lector Frederick Roegiers. “Zoals je weet, werden de examens online afgenomen tijdens de lockdown. De studenten moesten daarvoor in een rustige omgeving gaan zitten. Eén student had dat wel heel letterlijk genomen: die zat in een mortuarium. Toen die zijn laptop ronddraaide, om aan te tonen dat er niemand anders aanwezig was, stonden er allemaal grafkisten rondom hem. Achteraf bleek dat zijn ouders een uitvaartcentrum runnen. Voor hem was dat een heel logische plek om te zitten, omdat het daar letterlijk doodstil is, maar voor mij was het toch even schrikken.”

Ook professor Marc De Clercq, jarenlang verbonden aan de vakgroep economie van de Universiteit Gent, heeft het één en ander meegemaakt tijdens mondelinge examens. “Ik ga nooit vergeten hoe mijn secretaresse mij een tas koffie bracht toen een student binnenkwam. Voor ik het wist, nam die student mijn koffie aan, om hem zonder verpinken op te drinken.” Het was niet de enige keer dat De Clercq even zijn kluts kwijt was. “Helemaal in het begin van mijn carrière kwam een student wiens vader bakker was, examen afleggen. Toen ik mijn kantoor uitkwam, zag ik vier dozen met taart staan. De rest van de namiddag heb ik dan maar taart uitgedeeld aan de studenten die nog examen moesten afleggen.”

Boycot

“Ik heb ook eens een student gehad die al meerdere keren gebuisd was”, gaat De Clercq verder. “Die wilde niet meer weggaan. ‘Ik ga hier niet buiten tot erdoor ben’, zei ze. Dus ben ik maar weggaan: ik ben in een ander lokaal gaan examineren. Na verloop van tijd is ze het dan toch afgetrapt.”

Ook professor Marc Boone, jarenlang verbonden aan de vakgroep geschiedenis, heeft regelmatig zijn wenkbrauwen gefronst tijdens mondelinge examens. Iets wat regelmatig terugkwam: studenten die historische figuren en gebeurtenissen door elkaar halen. “Eén van de klassiekers is studenten die Karel de Grote en Karel de V met elkaar verwisselen. Als ik hen daarop aansprak, deed dat er niet zoveel toe volgens hen, ook al zitten er enkele eeuwen tussen de twee.”

Volledig scherm Beeld ter illustratie. © Wannes Nimmegeers

Goed geprobeerd

“De tekeningen die sommige studenten achterlieten wanneer ze het antwoord niet wisten, zijn me ook bijgebleven”, aldus Boone. “Net zoals de persoonlijke ontboezemingen. Zoals: ‘Ik vond het een heel interessant vak, maar ik had het beter moeten aanpakken.’” Herkenbaar voor professor Stijn Baert, verbonden aan de vakgroep economie van de UGent. “Studenten lijken hun kladpapier vaak te gebruiken om zich even te ontspannen. Sommigen laten een tekening achter, anderen een persoonlijke boodschap. Gaande van verontschuldigingen waarom het examen toch niet naar verwachting ging – ‘niet uw schuld hoor’ – tot een vriendelijk afscheidswoord. Een paar examenperiodes geleden heb zelfs een soort verzoek gekregen om op date te gaan.”

Bloedeerlijk

“Ik stel regelmatig vragen waar ik een lang antwoord op verwacht”, klapt Albert Glor, docent businesssoftware aan de Hogeschool Gent, uit de biecht. “Vragen zoals: ken je het verschil tussen x en y? Ik moet dan wel eens lachen wanneer een student gewoonweg invult: niet echt. Ik vraag ook regelmatig: wat weet je over de toekomst met deze cijfers? ‘De toekomst is onzeker’, had een student eens geantwoord. Dan denk je bij jezelf: dat is ook waar. Het levert hen geen punten op, maar wel een glimlach op mijn gezicht.”

Studenten kunnen bloedeerlijk zijn, dat is ook professor De Clercq bijgebleven. “Ik heb eens een student gehad die mailde dat ze niet naar het examen kon komen, omdat ze op haar puppy moest letten. ‘Mijn moeder is niet thuis en anders bijt de hond de zetel kapot’, klonk het. Toen ik reageerde met: ‘je moet je prioriteiten stellen’, heeft ze gewoonweg geantwoord: ‘dankjewel voor uw begrip’.”

Volledig scherm Beeld ter illustratie. © Wannes Nimmegeers

Taart

“Ik heb ooit eens de vraag gekregen van een student of ik taart kon voorzien tijdens het examen”, zegt Baert nog. “Hij bleek jarig te zijn op de dag van het examen. Ik moet wel toegeven dat ik zijn verzoek zelf in de hand had gewerkt. Doorheen het semester had ik af en toe taart en snoep weggegeven aan studenten die als eerste een antwoord op een gewezen examenvraag op het bord konden noteren.”

“Onlangs was ik een examen aan het begeleiden waar in koeien van letters stond opgeschreven: eender welk gebruik van de telefoon wordt als fraude beschouwd”, pikt een docent van het talencentrum in. “Na een halfuur stak een student haar hand op. Toen ik bij haar kwam, zag ik dat ze met een rinkelende gsm in haar hand zat. Of het goed was dat ze even op zou nemen, vroeg ze me. Toen ik vroeg of het dringend was, was haar antwoord gewoonweg ‘nee’, en dat was het. Ze stak haar gsm weer weg en ging verder met het examen.”

Stress

“Ik heb nog geen wereldschokkende blunders meegemaakt, maar kleine ongelukjes en pleziertjes zijn er zeker al geweest”, zegt Baert nog. “Ik heb nog een student gehad die pas na een halfuur door had dat hij het verkeerde examen aan het maken was. Of een student die zijn logingegevens al jaren niet meer had gebruikt, waardoor die blijkbaar op non-actief waren gezet. Daardoor kon hij zich niet aanmelden om deel te nemen aan het computerexamen. Het heeft meer dan twee uur en een half geduurd vooraleer hij kon beginnen aan zijn examen.”

Wanneer de emoties zodanig opliepen, vroeg professor Boone zijn studenten soms wel eens om later terug te keren. “Dan stuurde ik ze naar buiten voor een paar uur om een luchtje te scheppen. Mijn voorganger haalde een hele batterij sigaretten naar boven om zijn studenten op hun gemak te stellen. Dat was nog in de periode dat je overal kon roken. Ik bood koffie aan, maar de weinige studenten die daarop ingingen, lieten hem vaker staan dan dat ze hem opdronken.”