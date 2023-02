Professor Mattias Desmet verzet zich tegen beslissing UGent: “Maatregelen zijn buiten proportie”

Gent “Mensen zitten in auto’s om warm te blijven, want alles is kapot.” Eda Lacin belde met familie in het getroffen gebied

De meeste Gentse Turken zijn afkomstig uit de streek van Emirdagh, en dat ligt ver van het getroffen gebied. Toch zijn er ook hier mensen die familie hebben in het rampgebied, en niet weten of zij ok zijn. Eda Lacin weet wat het is. Toen er in 1999 ook zo’n grote aardbeving was, was zij toevallig daar. “Ik kon mijn familie bellen, het is daar verschrikkelijk.”

7 februari