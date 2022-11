'Professionele knuffeldieven' veroordeeld voor diefstallen in populair Gents café op de Vlasmarkt

Gent Brandend actueel maar zelden besproken: Mareille Labohm brengt muziekthea­ter­stuk over plusouder­schap

Als rasechte Amsterdamse met een druk leven volgde ze enkele jaren terug haar hart en de liefde naar Gent, voor een man die al een kind had. Mareille Labohm. Over hoe het is om voor het kind van een ander te zorgen, over de grenzen en de uitdagingen van plusouderschap is er nu een theaterstuk: ‘PLUS’.

10 november