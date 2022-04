Prof die ooit sanctie voor grensoverschrijdend gedrag kreeg, geeft publiek interview tijdens conferentie: “Helemaal geen sprake van spreekverbod”

GENT 400 vacatures, 1 opleiding in heel Vlaanderen: Facility Management blaast 30 kaarsjes uit

Tik het maar eens in op de website van de VDAB: voor Facility Manager zijn er honderden vacatures. Toch studeren er jaarlijks maar een veertigtal af, aan Odisee in Gent. Al dertig jaar lang leiden ze daar gekwalificeerde FM’ers op. “Steeds meer jongeren kiezen voor een carrière in FM, maar er is geen secundaire opleiding vooraf”.

