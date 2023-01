Proces van Noord-Franse bende die zakenman Bart Versluys brutaal overviel meteen uitgesteld: “Eén beklaagde werd niet correct gedagvaard”

Gent Meer huwelijken in 2022 in Gent tegenover afgelopen jaren: “Buitenhu­we­lij­ken zijn heel populair”

De cijfers zijn binnen: in 2022 vonden er in totaal 1.151 burgerlijke huwelijken plaats in Gent. Dat is een hoop meer dan in 2021 en 2020. Het stadhuis blijft de populairste trouwlocatie, maar ook de buitenhuwelijken – een nawerking van de pandemie – zijn gegeerd.

10 januari