Proces tegen vijf Club Brugge-supporters, die Guido (64) in coma sloegen, gestart: “Papa heeft het mentaal erg zwaar”

In oktober van vorig jaar ging Guido De Pauw als fervente supporter van Manchester City kijken naar de wedstrijd tegen Club Brugge in het Jan Breydelstadion. Op de terugweg naar zijn woonplaats Meerbeke stopte hij met enkele vrienden op de parking in Drongen. Enkele supporters van Club Brugge stapten op hem af en pakten zijn voetbalsjaal af. Guido ging hem vriendelijk terugvragen, maar dat viel niet in goede aarde.

Coma

Hij kreeg een zware klap en viel met zijn hoofd op de grond. De supporters van Club Brugge lieten hem voor dood achter en vluchtten weg. Guido lag uiteindelijk twee dagen in coma, twee weken op intensieve en meer dan een maand op de afdeling neurologie van het Maria Middelaresziekenhuis in Gent. “In het begin hielden de dokters er rekening mee dat papa het niet zou halen. Maar hij is een vechter. Hij was altijd heel erg sportief en sterk. Dat heeft hem geholpen”, vertelde dochter Joke De Pauw toen.

Hopen op schuldbesef

Guido zelf kwam niet opdagen op de inleidingszitting. Zijn vrouw Marina en dochter Joke deden dat wel. “Voor papa is het mentaal te zwaar om naar hier te komen. Ook voor 6 februari twijfelen of hij aanwezig zal zijn. Hij wil hen niet onder ogen komen, omdat het voor hem nog steeds erg moeilijk is om te accepteren wat er gebeurd is. Vandaag ondervindt hij steeds heel wat last. Als hij neerzit lijkt alles perfect oké, maar vanaf hij recht staat gaat het mis. Hij kan zijn evenwicht niet houden en valt vaak omver.” Ondanks wat er gebeurd is, wil het gezin niet dat de daders de zwaarste straf krijgen. “Ze hebben reeds in de cel gezeten. Wat belangrijker is, is dat ze inzien wat ze fout gedaan hebben, maar ook dat we zekerheid krijgen dat zoiets nooit meer zal gebeuren.”