Procedureslag rond Sint-Annakerk achter de rug: neogotische kerk mag finaal Delhaize worden

Freya Van den Bossche voor het eerst over haar comeback: “Ik heb er echt veel zin in, ik sta niet zomaar op die lijst”

Eindelijk mag ze het officieel bevestigen: Freya Van den Bossche is terug. Ze smijt zich opnieuw in de regionale politiek, omdat ze er ontzettend veel zin in heeft. “Ja, ik wil opnieuw iets gaan betekenen voor onze stad, ik sta niet gewoon op de lijst uit sympathie. En ik geloof ook echt in dit project”, klinkt het in haar eerste interview.