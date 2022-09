Problemen bij Makro hebben ook invloed op voedselbanken

Met een stijgende inflatie, een aantal nieuwkomers in Oekraïne en energieprijzen die uit de pan swingen, zou je verwachten dat ook de wachtrijen aan de voedselbanken steeds langer worden. Dat is nog niet het geval, weet schepen voor Welzijn Rudy Coddens (Vooruit) na een vraag over de voedselbanken van raadslid Jef Van Pee.

“Uit de cijfers waarover we beschikken is momenteel nog geen significante stijging te zien van het aantal gebruikers van voedselsteun naar aanleiding van de energiecrisis”, klinkt het bij Coddens. “In de toekomst zullen we via een nieuwe registratietool wel beschikken over meer accurate cijfers. Het netwerk rond materiële hulp verwacht wel dat er nog een stijging zal komen als gevolg van de energiecrisis, vermoedelijk in najaar 2022 of voorjaar 2023". Daarnaast pleit Coddens voor meer structurele hulp voor wie in moeilijke financiële papieren zit, zodat noodhulp niet meer nodig is.