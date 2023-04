Primeur in UZ Gent: bij deze hypermoderne scanner hoef je niet meer neer te liggen

Bim, bam ... Bohemian Rhapsody: beiaard laat voor het eerst nieuwe liedjes horen

De misviering voor Pasen was net begonnen aan de andere kant van het plein toen boven het Belfort plots ‘Les Yeux De Ma Mère’ van Arno te horen was. Vanaf vandaag kan je in Gent drie ‘nieuwe’ klassiekers horen, in beiaardversie natuurlijk. Gents ‘volkslied’ Klokke Roeland was uiteraard ook te beluisteren.