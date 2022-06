‘Prik niet want je naalden doen pijn’, nieuwe graffiti aan Dampoort veroordeelt needle spiking

Het kwam onlangs veel in het nieuws: needle spiking - het aanbrengen van verdovende middelen met een priknaald. Een variant op het ‘klassieke’ spiking waarbij verdovende middelen stiekem in een drankje worden vermengd. Eind mei vielen verschillende supporters van KV Mechelen flauw nadat ze een prik hadden gevoeld. Een week later werd het ene na het andere meisje onwel op We R Young in Hasselt.