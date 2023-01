Prijzen huizen en appartementen in Gent blijven stijgen

GENT Opgelet: Gentse bibliothe­ken een week gesloten

Even uitkijken voor de boekenwurmen: de bibliotheken van de stad gaan een weekje dicht in februari. Van 9 tot 15 februari kan je geen boeken of andere werken meer uitlenen of terugbrengen. De bibliotheken schakelen over op een nieuw systeem, tijdens de installatie moeten de bibs even dicht.

11 januari