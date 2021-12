Premier maakt tiramisu bij ‘Een Hart Voor Vluchtelingen’: “Je krijgt hier meer dan een startpakket mee”

Hoog bezoek in de Forelstraat op kerstavond: premier Alexander De Croo (Open Vld) kwam er mee voedselpakketten inpakken bij Een Hart Voor Vluchtelingen, een vereniging die zich inzet voor nieuwkomers.

Evelyne Huughe en haar team vrijwilligers brengen Kerstavond in de auto door. Het is te zeggen: een team van 5 zal nog rondrijden om de meer dan 230 kerstavondpakketten die Een Hart Voor Vluchtelingen heeft samengesteld, rond te brengen. Op kerstavond kreeg ze er de helpende handen van Alexander De Croo bij. Die zakte af naar Gent voor een bezoek aan de vzw, hij kreeg er ook een rondleiding.

Tiramisu, thuis

Een Hart Voor Vluchtelingen zorgt breed gesproken voor opvang van nieuwkomers, maar doet dat op verschillende manieren. Er is een weggeefwinkel, er is iemand aanwezig voor advies over het (her)aanvragen van je papieren en je kan er eten, koken en samenzitten. “Net op het moment dat zij Nederlands moeten leren, vragen wij hen om afstand te houden, verenigingen als deze zijn dan ook cruciaal, zeker vandaag. Maar mensen krijgen hier, ook als het geen Kerstmis is, meer dan een startpakket. Ze bouwen een netwerk, het gaat niet alleen om eten en kleren, hoewel dat ook belangrijk is”. De premier maakte wél 50 porties tiramisu en pakte ze mee in. “Goed dat mensen zo aangemoedigd worden om thuis te vieren, in kleine kring. Dat is toch al beter dan vorig jaar.”

Dat beaamt ook Evelyne. “Dit jaar willen we ervoor zorgen dat mensen niet naar hier moeten komen, dus brengen we 200 porties rond. Onze lokale middenstand is meteen op de kar gesprongen en hebben voor ingrediënten gezorgd.” In de tassen zitten soms hele kippen, soms gerechten en altijd wat koekjes en water. Nu dus ook een tiramisu, gemaakt door De Croo. “Hij stelde vooral veel vragen, de sfeer was vrij relaxed.”

Van nieuwkomer naar onthaal

Ook de vrijwilligers zelf mochten kort een praatje slaan met de premier. “Ik ben hier zelf nog langsgekomen”, zegt Abdelkadir. “Nu kom ik hier via artikel 60 een half jaar werken, vanavond breng ik ook nog maaltijden rond.” Veel van de vrijwilligers in Een Hart Voor Vluchtelingen kwamen hier ooit zelf als nieuwkomer terecht. “Zij worden zelf vaak de ultieme straathoekwerker of buurtpersoon”, klinkt het bij Kader Zaouad, ook vrijwilliger.

Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) en schepen voor Buurtwerk Astrid De Bruycker (Vooruit) mochten de premier rondleiden. “In dit gebouw komt heel veel Gents vrijwilligerswerk samen”, zei de burgemeester. “Gentenaars zetten zich in voor hun medemensen, geweldig om hun ook even in de spotlight te mogen zetten.” Ook De Bruycker is opgetogen over het bezoek. “Een Hart Voor Vluchtelingen zet zich al jarenlang in voor de goede zaak, als stad hebben we er ook altijd achter gestaan, ik ben dan ook blij voor de vrijwilligers dat dat ook door de premier erkend wordt.”

