Premier De Croo opgemerkte gast op Lichtfestival. Opnieuw druk, maar geen overrompeling

GentHet was opnieuw behoorlijk druk op het Lichtfestival Gent, maar een overrompeling zoals donderdagavond werd het niet. Vrijdagavond waren er naar schatting 160.000 mensen op de been. Daarbij ook premier Alexander De Croo (Open Vld), met vrouw en kinderen. Qua statement kan dat tellen, na de kritiek dat het onverantwoord is dit festival te laten doorgaan.

Het stadsbestuur en de politie hielden hun hart vast voor vrijdagavond, maar er kwam geen nieuwe overrompeling op het Lichtfestival. Het was drukker dan op de openingsavond, toen 140.000 mensen geteld werden. Even werd voor veel erger gevreesd, omdat de parkeergarages om 16 uur al vol stonden. Maar dat bleek te komen door de combinatie van shoppers die nog in de stad waren, en festivalgangers die al toekwamen. Maar de massale opkomst zoals er donderdagavond was, met 240.000 mensen, die was er (gelukkig) niet.

Wie er wel kwam opdagen, was premier Alexander De Croo. Hij bracht vrouw en kinderen mee, en bezichtigde onder meer de brandende Sint-Niklaaskerk en de raket in het Zonder Naampark. Op de Vlasmark was er tijd en ruimte voor selfies. Dat de premier naar het Lichtfestival afzakte, na de bakken kritiek op het feit dat Gent dit laat doorgaan, mag als een stevig signaal worden gezien. Burgemeester De Clercq (Open Vld) zei eerder vandaag al dat lokale besturen moeten opletten met het halsoverkop afschaffen van evenementen die aan alle voorwaarden voldoen. Zelfs Marc Van Ranst zei geen graten te zien in een evenement in de buitenlucht.

Het Lichtfestival op vrijdag, veel rustiger dan donderdag

De organisatie greep veel sneller in dan donderdag het geval was. Ook al was het niet extreem druk, om 20.30 uur werd er al ‘gecompartimenteerd’ aan de Fluviussite in de Bomastraat. Er werden wachtblokken gevormd met nadarhekken. Maar meer maatregelen waren niet nodig. Er was geen sprake van het afsluiten van de autosnelweg of het openen van alternatieve routes rond de kunstwerken.

Voor zaterdagavond wordt regen voorspeld, vermoedelijk wordt de stad ook dan niet overrompeld. Zondag wordt het Lichtfestival 2021 afgesloten.

