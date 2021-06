Premier De Croo aanwezig op wake voor slachtoffer groepsverkrachting: “We moeten zorgen dat we veel sneller kunnen optreden”

GentEr is momenteel een wake aan de gang in Gent voor het slachtoffer van de groepsverkrachting, dat later ook uit het leven stapte. Ook premier Alexander De Croo (Open Vld) is er aanwezig. De minderjarige verdachte, die geplaatst werd in Everberg, blijft alvast een maand langer in de gesloten instelling. Dat heeft de jeugdrechter in Gent beslist. Eerder besliste de Gentse raadkamer al dat ook de twee meerderjarige verdachten een maand langer opgesloten blijven. Het gaat om jongemannen van 18 en 19.

De feiten vonden plaats op 15 mei op de Westerbegraafplaats in Gent. Het meisje uit Gavere had die dag met een vriend afgesproken, maar er daagden nog vier andere tieners op. Het meisje zou aangerand en verkracht zijn en beelden ervan zouden via sociale media verspreid zijn. Het slachtoffer kreeg de beelden te zien en stapte vier dagen na de feiten uit het leven.

Volledig scherm Mensen komen samen tijdens een wake in het centrum van Gent voor het slachtoffer van de groepsverkrachting. © BELGA

Vijf verdachten

De politie kon vijf verdachten oppakken. Het gaat om drie minderjarigen en twee meerderjarigen. De twee meerderjarige verdachten van 18 en 19 jaar werden aangehouden op verdenking van verkrachting, aanranding van de eerbaarheid en het nemen of verspreiden van beelden van een persoon die een expliciete seksuele daad stelt en van wie de persoonlijke levenssfeer geschonden kan worden.

Volledig scherm Mensen laten boodschappen achter in krijt tijdens een wake in Gent © BELGA

De raadkamer verlengde vanmiddag hun aanhouding. Advocaat Steven De Canck had voor zijn cliënt, de 19-jarige verdachte, de vrijlating onder voorwaarden gevraagd, maar de raadkamer ging daar niet op in.

De oudste verdachte gaat niet in beroep bij de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling. “We gaan niet in beroep tegen de beslissing van de raadkamer”, reageert meester De Canck. “Ik moet mijn cliënt nog spreken, maar we hebben vertrouwen in het onderzoek en het is niet aan de orde om beroep aan te tekenen.” De verdachte was zelf niet aanwezig op de raadkamer omdat hij in quarantaine zit.

Volledig scherm De twee meerderjarige verdachten in de zaak blijven aangehouden. © rv

Drie minderjarigen

Ook de minderjarigen worden verdacht van dezelfde feiten. Een van hen werd geplaatst in het GFC (gesloten federaal centrum) De Grubbe in Everberg, de twee anderen in de jeugdinstelling van Wingene. De jeugdrechter moet voor de plaatsing in Everberg de beslissing binnen de vijf dagen bevestigen. Dat gebeurde vanmiddag. Daardoor blijft de minderjarige een maand langer in de gesloten instelling.

De advocaten van de verdachte geven geen commentaar op de zaak.

Premier Alexander De Croo (Open Vld) is ook op de wake aanwezig. Hij wil dat er in de toekomst bij zulke zaken veel directer kan worden opgetreden. “We moeten het veel gemakkelijker maken om daarover te spreken en zorgen dat we veel sneller kunnen optreden als er zoiets gebeurt. Voor zoiets is er in onze samenleving geen plaats”, aldus de eerste minister.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.

