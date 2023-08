Premier Alexander De Croo bezoekt Volvo Cars: “Autoassemblages staan sterker dan ooit in ons land”

Voormalig patrouille­schip ‘Isabelle’ van Gentse scheep­vaart­po­li­tie gezonken in Henegouwen

Het patrouilleschip SPN04, met als bijnaam ‘Isabelle’, dat vroeger toebehoorde aan de scheepvaartpolitie van Gent en tot voor kort gebruikt werd door de scheepvaartpolitie van Bergen, is gezonken. Het schip lag al een tweetal weken defect aan de kant in Strépy-Thieu in Henegouwen, en is nu volledig onder water gelopen.