Prachtig schouwspel met een geurtje aan: lijkenplant bijna in bloei in de Plantentuin



GentEen Reuzenaronskelk die bloeit is altijd een belevenis. In de Plantentuin van de UGent is het bijna weer zover. Dit keer is het ‘Titaantje’ die op barsten staat. De plant, ook wel Lijkenplant of Penisplant genoemd, bloeit gemiddeld eens in de drie jaar, en dat duurt dan slechts 48 uur. Prachtig om te zien, maar het stinkt als de pest.