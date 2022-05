Postbode Patrick zwaait feestelijk af in ‘zijn’ Heiveldstraat na 32 (!) jaar brieven en pakjes op dezelfde ronde: “Nu ga ik van mijn kleinkinderen genieten”

GENTFeest in de Heiveldstraat op vrijdagochtend. Postbode Patrick Willems (59) steekt er zijn allerlaatste brieven in de bus. Na 42 jaar dienst, waarvan 32 in de Heiveldstraat in Sint-Amandsberg, hangt hij de fiets aan de haak. “Zoveel vrijheid, dat heb je in weinig jobs. Maar in de winter is het koud natuurlijk”.

Voor één keer krijgt Patrick de kaartjes, in plaats van dat hij ze zelf in de bus steekt. Buurtbewoners hebben samen met Patricks dochter Sarah (36) en zoon Andy (37) een verrassingsdag in elkaar gestoken. Er hangen ballonnen, er zijn kaartjes en krijtboodschappen en praatjes met de buren en een dikke merci. Logisch, Patrick maakte er de geboortes, de overlijdens en de moeilijke momenten van de buurt mee. “Ik heb de langste ronde van mijn leven achter de rug”, lacht hij om vijf uur ‘s avonds. “En genoeg drank cadeau gekregen voor zeker een jaar”.

Toets bij de post

Dat Patrick geliefd is in ‘zijn’ Heiveldstraat, mag duidelijk zijn. Ook op zijn vijftigste verjaardag werd de facteur bedolven onder de ballonnen. 42 jaar geleden deed hij examen. “Dat moest toen nog. Er waren 6.000 kandidaten en je moest in het Citadelpark een toets afleggen. Die was, heel eerlijk, niet supermoeilijk. Twee weken later was ik brieven aan het bestellen in Ukkel”.

Volledig scherm Postbode Patrick Willems (59) uit Lochristi gaat op pensioen. Hij deed 32 (!) jaar lang dezelfde ronde in Sint-Amandsberg. © rv

Tien jaar later kan Patrick, die in Lochristi woont, in Sint-Amandsberg aan de slag en krijgt hij er zijn vaste ronde. “Eigenlijk wou ik niet zo lang postbode blijven. Maar de vrijheid die je in deze job hebt, dat krijg je nergens. Je moet je er gewoon even bij neerleggen dat je je ronde altijd moet afmaken en dan is het geweldig. En ja, in de winter is het koud, maar ik krijg van Bpost een goede jas. Na een tijdje ken je ook de mensen en heb je een paar vaste adresjes waar je even binnen mag opwarmen. Zonder jeneverke, dàt heb ik nooit gedaan”.

Taart en koffie

Eén van Patrick zijn vaste stops was het Sint-Janscollege. Daar dronk hij bijna alle dagen een koffie op het secretariaat. “Ik nam hun post mee, ik kon er even pauzeren, dat was een goede afspraak”. Eentje die nu afloopt, maar waar wel taart en koffie bij hoort. “Er was hem nooit iets te veel, hij deed echt die extra kilometer voor mensen”, zegt zoon Andy. “We hebben ook in de buurt nauwelijks iets moeten organiseren voor dit afscheidsfeestje. Mensen willen ook graag afscheid nemen. Wij hebben gewoon wat ballonnen gekocht”.

Nu is het tijd voor een welverdiende pauze. Dan gaat Patrick genieten van zijn pensioen, met de vier kleinkinderen die hij rijk is. En in de tuin werken. “Bij mijn dochter en zoon, die hebben niet zo veel tijd en ik doe dat echt graag”. Misschien kan hij dan zelf ook een momentje vrij maken voor een praatje met de postbode.

