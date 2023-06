PORTRET. Wie is Sam Baro (46), de man die regionale omroep AVS van de ondergang redt? “Ik ben Gentenaar én Meetjeslander”

Paar uur na overschil­de­ring staan Reuzegom-na­men plots terug in Graffiti­straat­je: “Verhoogde waakzaam­heid bij de politie”

Vanmorgen dook in het Graffitistraatje een enorme tag op van de naam Sanda, met daarnaast een kader met de namen van de ‘killers’ van Reuzegom. Vrij snel werd dat kader overschilderd, maar een paar uur later stonden de namen er al terug. De stad liet opnieuw overschilderen. Het belooft een druk weekend te worden in het steegje.