PORTRET. Meryems (40) vader kwam naar Gent als gastarbeider, nu geeft ze zelf Nederlandse les: “Mijn vrienden vonden vlot werk, ik kreeg vaak het deksel op de neus”

PORTRET. Braziliaan­se Frankli (29) leeft al 3,5 jaar in Gent: “Belgen kunnen wat afstande­lij­ker zijn, maar de Gentse Feesten doen mijn hart sneller slaan”

Van het zuiden van Brazilië naar België: artistieke duizendpoot Frankli Caldeira (29) belandde drie jaar geleden in Gent. Dat de liefde van zijn leven hier woonde, was duidelijk, maar ook zijn liefde voor de stad is intussen gegroeid. “Net toen ik mijn weg wat vond in de muziekscène van Gent, sloeg corona toe.” Hij vertelt hoe hij zijn draai vond in de Arteveldestad.